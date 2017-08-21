Умер известный голливудский актер-комик

Вчера, 23:38

Джерри Льюис умер в возрасте 91 года

Голливудский актер Джерри Льюис умер в возрасте 91 года. Фото: Ultimate Movie Rankings
Голливудский актер Джерри Льюис умер в возрасте 91 года. Фото: Ultimate Movie Rankings

Голливудский актер-комик Джерри Льюис скончался в возрасте 91 года, об этом сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter

Актер известен своими ролями в таких картинах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Коридорный", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и других.

По данным издания, у Льюиса были проблемы со здоровьем: он перенес операцию на сердце, операцию по лечению рака предстательной железы, а также лечение зависимости от рецептурных препаратов.

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Фото: variety.com

Ранее сообщалось, что умер культовый американский актер Дик Грегори.
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