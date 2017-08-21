Умер известный голливудский актер-комик
Джерри Льюис умер в возрасте 91 года
Голливудский актер-комик Джерри Льюис скончался в возрасте 91 года, об этом сообщает RT со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Актер известен своими ролями в таких картинах, как "Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир", "Коридорный", "Чокнутый профессор", "Аризонская мечта" и других.
Jerry Lewis, Nonpareil Genius of Comedy, Dies at 91 https://t.co/GEfwQxISBS pic.twitter.com/AP4MmORZ3S— Hollywood Reporter (@THR) 20 августа 2017 г.
По данным издания, у Льюиса были проблемы со здоровьем: он перенес операцию на сердце, операцию по лечению рака предстательной железы, а также лечение зависимости от рецептурных препаратов.
Фото: variety.com
Ранее сообщалось, что умер культовый американский актер Дик Грегори.
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