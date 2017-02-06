Умер известный композитор и продюсер Дэвид Аксельрод (видео)

Известный американский композитор и продюсер Дэвид Аксельрод умер в возрасте 83 лет, сообщает The Guardian.

По данным издания, музыкант оказал большое влияние на развитие хип-хопа, его творчество вдохновляло таких звезд жанра, как Wu-Tang Clan и DJ Shadow.

Отмечается также, что работы Аксельрода сочетали джаз, соул и рок. Его самыми известными альбомами считаются Songs of Innocence (1968) и Songs of Experience (1969).

Позже, в 1990-х годах звезды хип-хопа начали использовать семплы из произведений композитора, что вернуло интерес к его творчеству.

Аксельрод также был знаменит как продюсер и аранжировщик.

С соболезнованиями в связи с кончиной музыканта уже выступили DJ Shadow и DJ Questlove.