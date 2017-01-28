Умер клавишник группы Black Sabbath
Джефф Николс скончался на 69-м году жизни
Клавишник культовой британской хеви-метал группы Black Sabbath Джефф Николс скончался на 69-м году жизни, сообщил основатель группы и ее ведущий гитарист Тони Айомми, – передает РИА Новости.
"Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса. Он уже довольно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с ним сегодняшним утром", — написал музыкант на своей странице в социальной сети Facebook.
Сообщения о кончине музыканта подтвердила хэви-метал группа Quartz, в составе которой Николс выступал до того, как его пригласили в Black Sabbath.
Geoff Nicholls – RIP https://t.co/s1WufatJk7 via @Nerds Attack! #GeoffNicholls #BLACKSABBATH pic.twitter.com/uAUuQbygl5— Nerds Attack! (@nerdsattack) 28 января 2017 г.
Как пишет издание Rolling Stone, Джефф Николс был первые приглашен сыграть в составе Black Sabbathв 1979 году. Музыкант принял участие в записи альбома Heaven and Hell, вышедшего в следующем году, а пятью годами позже стал официальным участником британского коллектива. В 2004 году Николса сменил Адам Уэйкман.
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