Умер клавишник группы Black Sabbath

Сегодня, 22:31

Джефф Николс скончался на 69-м году жизни

Black Sabbath. Фото: Официальный сайт группы
Black Sabbath. Фото: Официальный сайт группы

Клавишник культовой британской хеви-метал группы Black Sabbath Джефф Николс скончался на 69-м году жизни, сообщил основатель группы и ее ведущий гитарист Тони Айомми, – передает РИА Новости.

"Я очень огорчен известиями о потере одного из моих самых дорогих и самых близких друзей Джеффа Николса. Он уже довольно давно страдал от рака легких и уступил в борьбе с ним сегодняшним утром", — написал музыкант на своей странице в социальной сети Facebook.

Сообщения о кончине музыканта подтвердила хэви-метал группа Quartz, в составе которой Николс выступал до того, как его пригласили в Black Sabbath.

Как пишет издание Rolling Stone, Джефф Николс был первые приглашен сыграть в составе Black Sabbathв 1979 году. Музыкант принял участие в записи альбома Heaven and Hell, вышедшего в следующем году, а пятью годами позже стал официальным участником британского коллектива. В 2004 году Николса сменил Адам Уэйкман.
умер, скончался, Black Sabbath, Rolling Stone

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