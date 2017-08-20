Умер культовый американский актер

Сегодня, 12:21

Причину смерти Грегори не называют 

Дик Грегори. Фото: Facebook
Дик Грегори. Фото: Facebook

На 85-м году жизни скончался американский актер, общественный деятель, писатель, комик Дик Грегори.

Об этом сообщает СВЅ News со ссылкой на его сына Кристиана.

"С огромной скорбью семья Грегори подтверждает, что их отец, комедийная легенда и борец за гражданские права р-н Дик Грегори покинул эту землю сегодня вечером в Вашингтоне, округ Колумбия", – заявил он в соцсетях.

Причину смерти Грегори не называют.

Отмечается, что он боролся с расизмом и выступал за "перемены в Америке". Грегори является отцом 11 детей.
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