Умер легендарный телеведущий Брюс Форсайт

18 Августа 2017, 21:26

Свою долговременную карьеру Форсайт начал в 14 лет

Брюс Форсайт умер в больнице. Фото: Mirror
Брюс Форсайт умер в больнице. Фото: Mirror

Звезда телевидения, ведущий и актер Брюс Форсайт умер в возрасте 89-ти лет. Легендарный представитель шоу-бизнеса ушел из жизни после серьезной инфекции дыхательных путей, сообщает УНИАН со ссылкой на BBC. Брюс Форсайт умер в больнице.

Свою долговременную карьеру Форсайт начал в 14 лет. Потом было шоу Sunday Night at the London Palladium, над которым работал в конце 50-х и начале 60-х годов. Брюс был самой оплачиваемой телевизионной звездой, так же в течении десяти лет (с 2004-го по 2014-й) вел программу Оne's Strictly with Tess Daly на ВВС.

Несмотря на почтенный возраст, Брюс Форсайт продолжал работать на телевидении в The Generation Game, Play Your Cards Right и You Bet!. Родившись в Эдмонтоне (Лондон) в семье владельца автомастерской, в свои восемь Брюс увидел в кино Фреда Астера и так впечатлился, что начал учиться танцевать.

Творческий успех пришел к парню после Второй мировой войны (где он потерял старшего брата-пилота). В 1958 году комик Дики Хендерсон предложил ему работу в программе Sunday Night at the London Palladium.

Десять лет спустя Брюс вместе с Джули Эндрюс предстал в музыкальном фильме Star!, а в 1976 году он появился в культовом сериале "Маппет-шоу" (The Muppet Show). Звезда телеэкрана Брюс Форсайт был женат пять раз, у него осталось пять дочерей и сын.

Напомним, ранее сообщалось, что умер известный российский актер.
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