Умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг в возрасте 106 лет

Знаменитый художник Тайрус Вонг, чьи работы стали основой для мультфильма "Бэмби" от Disney, умер в возрасте 106 лет, сообщает People.

По данным издания, Вонг пришел в студию Диснея в далеком 1938 году, где работал над эскизами Микки Мауса. Впоследствии он посвятил себя созданию мультипликационного героя олененка Бэмби. Отмечается, что оригинальный мультфильм о Бэмби вышел в 1942 году.

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz