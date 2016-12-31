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Умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг в возрасте 106 лет http://www.segodnya.ua/img/article/7849/12_main.1483172792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/12_tn.1483172792.jpg Звезды Вонг пришел в студию Диснея в далеком 1938 году, где работал над эскизами Микки Мауса

Умер создатель олененка Бэмби Тайрус Вонг в возрасте 106 лет

Сегодня, 10:39

Вонг пришел в студию Диснея в далеком 1938 году, где работал над эскизами Микки Мауса

Тайрус рисовал Бэмби для Disney. Кадр из видео
Тайрус рисовал Бэмби для Disney. Кадр из видео

Знаменитый художник Тайрус Вонг, чьи работы стали основой для мультфильма "Бэмби" от Disney, умер в возрасте 106 лет, сообщает People.

По данным издания, Вонг пришел в студию Диснея в далеком 1938 году, где работал над эскизами Микки Мауса. Впоследствии он посвятил себя созданию мультипликационного героя олененка Бэмби. Отмечается, что оригинальный мультфильм о Бэмби вышел в 1942 году.

Кроме того, известно, что Вонг работал в студии Warner Brothers на протяжении двух десятилетий в качестве художника-раскадровщика. Он также занимался и собственными проектами, создавая в том числе игрушки, фрески и керамические изделия.
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