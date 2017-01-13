Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Умерла экс-солистка группы "Лицей" http://www.segodnya.ua/img/article/7879/34_main.1484304784.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/34_tn.1484304784.jpg Звезды О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг Прохор Шаляпин

Умерла экс-солистка группы "Лицей"

Сегодня, 13:30

О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг Прохор Шаляпин

Жанна Роштакова и Прохор Шаляпин. Фото: Instagram
Жанна Роштакова и Прохор Шаляпин. Фото: Instagram

Ушла из жизни 33-летняя певица, бывшая участница группы "Лицей" Жанна Роштакова. О смерти артистки сообщил ее друг Прохор Шаляпин на странице в Instagram. Певец признался, что ничто не предвещало беды. Певица ничем не болела. 

Жанна и Прохор познакомились на программе "Утренняя звезда" в 1999 году.

"В понедельник мне позвонила друг моей юности – Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, как ребенок. Говорю, мол, сразу встретимся, пойдем туда, сюда...Расписали планы в понедельник 9 января. Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды", в которой Жанна тоже участвовала, и где мы познакомились. Мы всегда были "на одной волне". Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора. В 33 года. Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце", – написал исполнитель.

По предварительным данным, смерть Жанны могла наступить, когда она принимала ванну – в этот момент ей на голову обрушилась полка. 
трагедия, певец, певица, умерла, шаляпин, прохор шаляпин, Жанна Роштакова

Вы сейчас просматриваете новость "Умерла экс-солистка группы "Лицей"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Чарли Шин. Фото: REX

Чарли Шин обозвал Рианну в эфире ток-шоу

Сегодня, 12:00

Конфликт между Чарли Шином и Рианной возник еще в 2014 году

Звезды

Регина Тодоренко. Фото: Instagram

Регина Тодоренко показала, как выглядеть "супер сексуально" в бикини

Сегодня, 09:31

Регина отправилась на съемки нового сезона тревел-шоу "Орел и решка".

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Открытая спина и рискованный разрез: Светлана Лобода похвасталась эффектным нарядом

Сегодня, 09:01

Артистка подчеркнула стройные ноги платьем от украинского бренда 

Звезды

Джон снова перенес концерт. Фото: instagram.com/eltonjohn

69-летний Элтон Джон перенес концерт в Дубае из-за срочных медицинских процедур

Вчера, 18:45

Его концерт должен был состояться 20 января вместо отмененного концерта 15 декабря 2016 года

Звезды

Слава Каминская с мужем. Фото: Instagram

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" в купальнике пожаловалась на лишний вес: "Долго мне придется издеваться над собой"

Вчера, 17:30

Певица призналась, что на отдыхе с мужем забросила диету 

Звезды

Селена Гомес. Фото: AFP

Селена Гомес разделась для известного фотографа

Вчера, 17:00

Певица в трусах позирует перед зеркалом вполоборота

Звезды

Оля Полякова. Фото: Instagram

Оля Полякова обратилась к Нюше: "Кокошник сними"

Вчера, 15:00

Певица Нюша выбрала для съемок нового клипа оригинальный головной убор

Звезды

Раритетный снимок Повалий с сыном Денисом. Фото: instagram.com/povaliy

Таисия Повалий порадовалась успехам сына в голосовании на участие в "Евровидении-2017"

Вчера, 13:09

Подписчики певицы пожелали удачи Денису и восхитились молодостью его матери

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.