Умерла экс-солистка группы "Лицей"

Ушла из жизни 33-летняя певица, бывшая участница группы "Лицей" Жанна Роштакова. О смерти артистки сообщил ее друг Прохор Шаляпин на странице в Instagram. Певец признался, что ничто не предвещало беды. Певица ничем не болела.

Жанна и Прохор познакомились на программе "Утренняя звезда" в 1999 году.

"В понедельник мне позвонила друг моей юности – Жанна Роштакова, которая переехала во Владивосток несколько лет тому назад и решила вернуться обратно в Москву на ПМЖ. Как же я этому обрадовался, как ребенок. Говорю, мол, сразу встретимся, пойдем туда, сюда...Расписали планы в понедельник 9 января. Мы дружили с 1999 года, с той самой "Утренней звезды", в которой Жанна тоже участвовала, и где мы познакомились. Мы всегда были "на одной волне". Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка. Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора. В 33 года. Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды. Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моем сердце", – написал исполнитель.

По предварительным данным, смерть Жанны могла наступить, когда она принимала ванну – в этот момент ей на голову обрушилась полка.