В США умерла мать Керри Фишер, известная актриса Дебби Рейнольдс

В Лос-Анджелесе скончалась мать Керри Фишер - актриса и певица Дебби Рейнолдс. Об этом сообщает RT со ссылкой на Variety. Она скончалась через два дня после смерти дочери. "Она хотела быть с Керри", — сказал сын 84-летней актрисы.

В кино Дебби Рейнолдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождем", в которой она также выступила как блестящая танцовщица и (отчасти) как певица. В уходящем году актриса получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

Ранее сообщалось, что Дебби Рейнолдс госпитализирована. Причиной госпитализации мог стать сердечный приступ.

27 декабря в США умерла дочь Рейнолдс, актриса Керри Фишер, сыгравшая в фильме "Звездные войны" принцессу Лею. Актриса скончалась через несколько дней после тяжелого сердечного приступа.

Керри Фишер с матерью, фото ru.hellomagazine.com