Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Умерла звезда "Санта-Барбары" http://www.segodnya.ua/img/article/7849/54_main.1483193497.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/54_tn.1483193497.jpg Звезды Актриса Барбара Тарбак скончалась в возрасте 74 лет в Лос-Анджелесе, США

Умерла звезда "Санта-Барбары"

Сегодня, 16:10

Актриса Барбара Тарбак скончалась в возрасте 74 лет в Лос-Анджелесе, США

Барбара Тарбак. Фото: The Huffington Post
Барбара Тарбак. Фото: The Huffington Post

В Лос-Анджелесе на 75-м году жизни скончалась звезда телесериала "Санта-Барбара" Барбара Тарбак. Как пишет Huffington Post, о смерти актрисы сообщила ее дочь, кинопродюсер Дженнифер Лейн Конноли, передает Корреспондент.

Барбара Тарбак участвовала в съемках популярных сериалов, таких как "Даллас", "Декстер", "Части тела". Кроме того, актриса известна своей ролью в сериале "Центральная больница". Также Тарбак сыграла роли в фильмах "Кудряшка Сью", "Короткое замыкание", "Широко шагая".

Актриса страдала от неизлечимой болезни Кройцфельдта-Якоба.

Напомним, что 27 декабря умерла Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в Звездных войнах.
США, сериал, актриса, умерла, Лос-Анджелес, скончалась, санта-барбара

Вы сейчас просматриваете новость "Умерла звезда "Санта-Барбары"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Валерия Заклунная много болела, часто обращалась к врачам, но при этом продолжала выходить на сцену театра

Потери 2016 года: звезды, которые ушли из жизни

Сегодня, 13:13

Певец Дэвид Боуи 18 месяцев боролся с раком, а Владимир Зельдин умер в больнице на 102-м году жизни

Звезды

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: AFP

Больше не вместе: самые громкие и неожиданные расставания звезд в 2016 году

Сегодня, 10:01

Джоли и Питт десять лет были вместе, а от Деппа ушла молодая актриса

Звезды

Кира Найтли. Фото: AFP

Кира Найтли призналась, что испытывала проблемы с алкоголем

Вчера, 18:30

Актриса с помощью шумных вечеринок и выпивки снимала нервное напряжени

Звезды

Фишер владела коттеджем в районе Лорел-Каньон. Фото: AFP

СМИ узнали, где жила Кэрри Фишер

Вчера, 18:09

С конца 2000-х ближайшей соседкой актрисы была ее мать Дебби Рейнольдс

Звезды

Похороны Кэрри Фишер и ее матери Дебби Рейнольдс будут совместными

Вчера, 11:09

По словам сына Рейнольдс, мать скучала по дочери и хотела снова ее увидеть

Звезды

Дочь принцессы Леи из "Звездных войн" после двойной трагедии поддерживает Тэйлор Лотнер из "Сумерек"

Вчера, 06:09

Актриса Билли Лурд за два дня потеряла маму и бабушку

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.