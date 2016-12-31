Умерла звезда "Санта-Барбары"

Актриса Барбара Тарбак скончалась в возрасте 74 лет в Лос-Анджелесе, США

В Лос-Анджелесе на 75-м году жизни скончалась звезда телесериала "Санта-Барбара" Барбара Тарбак. Как пишет Huffington Post, о смерти актрисы сообщила ее дочь, кинопродюсер Дженнифер Лейн Конноли, передает Корреспондент.

Барбара Тарбак участвовала в съемках популярных сериалов, таких как "Даллас", "Декстер", "Части тела". Кроме того, актриса известна своей ролью в сериале "Центральная больница". Также Тарбак сыграла роли в фильмах "Кудряшка Сью", "Короткое замыкание", "Широко шагая".

Актриса страдала от неизлечимой болезни Кройцфельдта-Якоба.

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