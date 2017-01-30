Ушел из жизни Александр Тиханович: собирался в Киев и не афишировал болезнь

В выходные не стало известного белорусского исполнителя, солиста группы "Верасы" Александра Тихановича. Ему было 64 года, и в последнее время он много болел. Прощание с артистом пройдет сегодня в храме Александра Невского в Минске.

"ЗИМОЙ ПРИВЕЗЕМ КОНЦЕРТ". О том, что в последнее время артист часто попадал в больницы, знали только знакомые семьи. Из-за проблем со здоровьем ему несколько раз приходилось отменять и переносить выступления, а самого певца за последний год несколько раз госпитализировали в реанимацию. На публике же он всегда излучал исключительно радость, положительную энергию и какое-то неуловимое озорство, благодаря которым можно было и забыть, сколько на самом деле лет артисту. Таким он мне показался во время длинного телефонного интервью, которое мы записывали буквально за несколько часов до его, как оказалось, последнего дня рождения. Таким он мне показался и через два дня, когда мы увиделись за кулисами на "Славянском базаре" в Витебске, хоть уже тогда было заметно, как сильно он исхудал. И уж тем более сейчас совершенно не в шутку воспринимаются слова, которые он сказал на прощание: "Как я люблю Киев, как нас тепло там встречают и как хорошо там гулять. Дай бог доживем, где-то зимой привезем концерт. Надеюсь, вы придете".

ВРАЧИ НЕ УТЕШАЛИ. Увы, его состояние к зиме сильно ухудшилось, и последние полтора месяца он почти постоянно находился в больницах в тяжелом состоянии. "Буквально 19 января, на Крещение, Саша прислал мне поздравление в стихах, я его тоже поздравила. А он в реанимации лежал. Хотела его навестить, но мне сообщили, что в реанимацию посетителей не пускают. Буквально за день до его смерти я позвонила знакомому доктору, чтобы справиться о состоянии Саши. Врач сказал, что состояние очень тяжелое. Но я не могла представить, что уже на следующий день придет известие о его кончине", — поделилась с журналистами артистка Надежда Микулич, вместе с Тихановичем входившая в один из первых составов "Верасов".

Пел, чтобы не учиться. Как любил шутить Александр Григорьевич, в музыку его привела нелюбовь к математике. Он учился в Суворовском училище и узнал, что тех, кто выступает с оркестром, в день репетиций отпускают с занятий — это и стало стартом его музыкальной карьеры. А вот в "Верасы" Тиханович пошел ради будущей суженой — Ядвиги Поплавской, с которой прожил до конца жизни. "Помню, тогда как раз государственная филармония предложила мне поработать в коллективе народного артиста Беларуси Виктора Вуячича — это было очень престижное предложение. Но я ответил, что хочу играть только в "Верасах". Во-первых, из-за Яди — очень хотел быть к ней ближе. Как увидел ее впервые на репетиции, так и влюбился с первого взгляда — в такую тонкую и сосредоточенную. А во-вторых, с таким составом мне показалось, что у нас весьма неплохие перспективы", — рассказывал нам артист. В 1986 году Поплавская и Тиханович были вынуждены покинуть "Верасы", после чего решили выступать только вдвоем. А в 1988-м вместе с женой организовал Театр песни Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича. Их дочь, 35-летняя Анастасия Тиханович, пошла по стопам родителей (13 лет назад она родила им внука Ваню) и выступает на сцене.

Из интервью "Сегодня" накануне 64-летия

"Ничего ведь не изменилось. Я себя на тот возраст, что в паспорте записан, вообще не ощущаю, и слава богу. Да, с полной уверенностью могу признаться, что я все еще молод и еще как опьянен любовью. Именно она дает силы и молодость".

"По поводу стиля было дело. Как-то заставили даже усы сбрить! Правда, это было лишь однажды, в 1976 году. Мы тогда приехали сниматься в "Голубом огоньке", и меня чуть ли не в приказном порядке заставили сбрить усы. Председатель "Гостелерадио" Лапин тогда отрезал, что с усами можно ходить только грузинам да группе "Песняры". Поскольку на кону стоял такой ценный эфир, пришлось подчиниться. Потом посмотрел запись — и себя не узнал! После этого ни разу в жизни усы не сбривал, как бы ни настаивали".

"До "Верасов" я играл в группе "Минск". Свое патриотичное название мы получили благодаря группе из Америки Chicago. Она играла в стиле джаз-рок, это нам очень нравилось, поэтому мы тоже начали играть в таком направлении и тоже назвались городом. Но, сами понимаете, какой джаз-рок с названием "Минск" мог быть в Советском Союзе?".

"Чтобы вы понимали, я окончил Суворовское военное училище. И знал очень много различных анекдотов со всеми этими словечками. Ну а она относилась к людям музыкальным, высококультурным (улыбаетсякурсив). И да, Ядя мне так и сказала: выйду замуж, если поступишь в консерваторию и перестанешь материться! Я и сам поступить хотел, чего уж. Ну и изъясняться заодно перестал".

"Как только увидел Ядю Поплавскую — сразу понял, что это она. Мы были еще не знакомы, но что-то внутри мне тогда это подсказало. И все эти годы доказали мне, что я не прогадал: она — мой ангел-хранитель".