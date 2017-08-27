Ушел из жизни режиссер культовых фильмов ужаса
Режиссер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс
Американский режиссер Тоуб Хупер, классик жанра хоррор, скончался на 75-м году жизни в штате Калифорния, сообщает издание Variety со ссылкой на полицию Лос-Анджелеса.
Farewell Tobe Hooper, 74— Rhett Bartlett (@dialmformovies) 27 серпня 2017 р.
Directed two seminal horror films: THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE, and POLTERGEIST. pic.twitter.com/GOlZJKz0X3
По данным издания, режиссер умер в пригороде Лос-Анджелеса Шерман-Окс. Обстоятельства смерти не уточняются.
Тоуб Хупер снял множество картин в жанре ужасы, наиболее известными среди них являются "Техасская резня бензопилой" (1974), "Полтергейст" (1982), "Пришельцы с Марса" (1986) и адаптация романа Стивена Кинга "Салемские вампиры" (1979). Последняя работа режиссёра "Джинн" вышла в 2013 году.
Вы сейчас просматриваете новость "Ушел из жизни режиссер культовых фильмов ужаса". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии