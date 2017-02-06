В бикини на лошади: супермодель Даутцен Крез удивила снимком с отдыха (фото)
Во время отпуска на Кубе Даутцен приняла участие в необычной фотосессии
Нидерландская супермодель Даутцен Крез поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото с путешествия.
Во время отпуска на Кубе Даутцен приняла участие в необычной фотосессии.
32-модель позировала в раздельном купальнике верхом на белом коне в море. Крез похвасталась стройными ножками и плоским животиком в черном бикини.
Фото: Instagram
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