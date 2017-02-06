В бикини на лошади: супермодель Даутцен Крез удивила снимком с отдыха (фото)

Во время отпуска на Кубе Даутцен приняла участие в необычной фотосессии

Нидерландская супермодель Даутцен Крез поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото с путешествия.

Во время отпуска на Кубе Даутцен приняла участие в необычной фотосессии.

32-модель позировала в раздельном купальнике верхом на белом коне в море. Крез похвасталась стройными ножками и плоским животиком в черном бикини.

Фото: Instagram