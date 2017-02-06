В бикини на лошади: супермодель Даутцен Крез удивила снимком с отдыха (фото)

Сегодня, 15:30

Во время отпуска на Кубе Даутцен приняла участие в необычной фотосессии

Даутцен Крез. Фото: Instagram
Даутцен Крез. Фото: Instagram

Нидерландская супермодель Даутцен Крез поделилась с поклонниками на странице в Instagram оригинальным фото с путешествия.

Во время отпуска на Кубе Даутцен приняла участие в необычной фотосессии.

32-модель позировала в раздельном купальнике верхом на белом коне в море. Крез похвасталась стройными ножками и плоским животиком в черном бикини.

1_1900

Фото: Instagram 
фото, лошади, бикини, супермодель, крез, даутцен, на кубе

Вы сейчас просматриваете новость "В бикини на лошади: супермодель Даутцен Крез удивила снимком с отдыха (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Наталья Водянова. Фото: AFP

Бабушка Натальи Водяновой поддержала ее на показе в Париже

26 Января, 11:30

Ульяна Сергеенко презентовала новую весенне-летнюю кутюрную коллекцию

Звезды

Роковые красотки снялись в дерзкой фотосессии для L’Oreal Paris

25 Декабря 2016, 05:34

Модели Наташа Поли, Бьянка Балти, Карли Клосс, Даутцен Крус, Су Джу Парк, Барбара Палвин снялись в ярком фотосете Эллен фон Унверт

Звезды

Бьянка Балти Фото: Instagram

32-летняя супермодель пришла на вечеринку в "голом" платье-сетке (фото)

4 Октября 2016, 09:01

Бьянка Балти удивила эффектным образом

Звезды

Ким Кардашьян Фото: AFP

Ким Кардашьян в комбинезоне с дырками на груди посетила показ в Париже (фото)

30 Сентября 2016, 11:09

Для выхода в свет Ким и Кортни Кардашьян выбрали откровенные наряды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования