В бикини на мопеде: Мария Яремчук наслаждается отдыхом на Бали (фото)

Сегодня, 16:00

Исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях

Мария Яремчук. Фото: Instagram
Мария Яремчук. Фото: Instagram

Певица Мария Яремчук поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото с экзотического путешествия.

Исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях. На Бали Мария передвигается на мотобайке.

На опубликованном снимке Яремчук позирует за рулем мопеда в раздельном купальнике и кепке. Ради кадра в бикини певица втянула живот.

"На Бали много вкусняшек. #Втягиваем живот", – подписала фото звезда.

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Фото: Instagram 
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