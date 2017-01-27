В бикини на мопеде: Мария Яремчук наслаждается отдыхом на Бали (фото)

Певица Мария Яремчук поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото с экзотического путешествия.

Исполнительница проводит зимние каникулы в теплых краях. На Бали Мария передвигается на мотобайке.

На опубликованном снимке Яремчук позирует за рулем мопеда в раздельном купальнике и кепке. Ради кадра в бикини певица втянула живот.

"На Бали много вкусняшек. #Втягиваем живот", – подписала фото звезда.

Фото: Instagram