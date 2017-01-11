В бикини на морозе: Ева Лонгория насладилась термальными ваннами в Цюрихе (фото)

41-летняя Ева опубликовала селфи без макияжа и показала фигуру в купальнике

Актриса Ева Лонгория, приехавшая в Цюрих на церемонию "The Best FIFA Football Awards", в Snapchat показала, как провела свободное время.

Американская актриса решила оценить швейцарские спа. 41-летняя Ева опубликовала селфи без макияжа, сделанные в горячем бассейне на открытом воздухе.

Лонгория выбрала для отдыха черный раздельный купальник.

"Так спокойно…Но вот пришли шумные американцы и принялись постить фото в Snapchat и Twitter.! Там лед! И горячая вода! Боже мой, я даже не могу поставить ногу на лед, потому что мне очень холодно",– поделилась звезда.