В черном платье и на каблуках: беременная Ольга Фреймут сходила в школу к дочери

Сегодня, 10:01

Свой образ модная мамочка дополнила шляпкой в тон и собранной прической

Ольга Фреймут. Фото: Instagram
Ольга Фреймут. Фото: Instagram

Телеведущая Ольга Фреймут, которая готовится в третий раз стать мамой, поделилась с поклонниками на странице в Instagram трогательным фото с наследницей. Фреймут показала 11-летнюю дочь  Злату.

Во время беременности Ольга носит высокие каблуки. Ведущая позирует в черном платье с кружевом и стильных босоножках. Свой образ модная мамочка дополнила шляпкой в тон и собранной прической.

Фреймут поддержала Злату на выставке в учебном заведении PSI (Печерская международная школа).

"Олю не узнать", "На каблуках удобно ли с таким животиком?", "Оля на себя не похожа, я ее и не узнала", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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