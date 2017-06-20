В Киев прибыла актриса из "Теории большого взрыва" (фото)

Сегодня, 06:37

Маим Бялик поделилась с поклонниками фотографиями киевских фонтанов и правоохранителя с собакой

Маим Бялик. Фото: facebook.com/MissMayim
Маим Бялик. Фото: facebook.com/MissMayim

Американская актриса Маим Бялик, известная по роли Эми Фары Фаулер в сериале "Теория большого взрыва", прилетела в Киев. Об этом она сообщила в Facebook 18 июня, – сообщает "Гордон".

"Я по работе в Киеве, Украина. Часть моей семьи бежала сюда из-за погромов, приведших ко Второй мировой войне. Никогда не была в таком месте. Это красиво и сложно. Львов находится поблизости. Так много истории. И парад (Марш равенства. – Ред.) сегодня?" – написала она.

Через несколько часов Бялик оставила еще одно сообщение в Facebook. "Мое утро в Киеве", – написала 41-летняя актриса.


Она также опубликовала фотографии из столицы Украины: фонтан на Майдане Незалежности, украинский военный со служебной собакой, вход в храм и порция вегетарианской еды.

Сериал "Теория большого взрыва" повествует о жизни молодых ученых. Премьера состоялась в 2007 году, всего покажут 12 сезонов.

Бялик присоединилась к актерскому составу сериала в 2010 году в роли Эми Фара Фаулер. Начиная с восьмого эпизода четвертого сезона ее героиня стала одним из главных персонажей. Играет роль нейробиолога.
Киев, сериал, актриса, теория большого взрыва, Маим Бялик

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