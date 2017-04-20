В кожаной юбке и лабутенах: 54-летняя Деми Мур впечатлила эффектным образом
В Нью-Йорке состоялась вечеринка журнала Harper's Bazaar
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Журнала Harper's Bazaar отпраздновал 150-летие. 19 апреля, в Нью-Йорке состоялась вечеринка, которая собрала множество звезд.
Повеселиться и поздравить издание пришли – Крис и Кендалл Дженнер, Деми Мур, Даутцен Крез, Кристи Бринкли с дочерью Сейлор, Коко Роша, Приянка Чопра и многие другие.
54-летняя Деми Мур очаровала стильным и эффектным образом. Экс-жена Брюса Уиллиса появилась на публике в ассиметричной кожаной юбке с ремнем и белой футболке с металлическими деталями.
Свой наряд Деми дополнила черными лакированными туфлями от Christian Louboutin и модным клатчем.
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