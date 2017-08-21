В купальнике и с необычной прической: Настя Каменских отдохнула на яхте

На фото певица позирует в компании своей любимой собаки

Певица Настя Каменских на странице в Instagram поделилась фото из отпуска. После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых в Хорватию. Каменских показала, как проводит время.

Звезда вместе с любимым собакой по имени Мими (порода Бишон-Фризе) прокатилась на яхте.

Настя продемонстрировала пышную прическу и подтянутую фигуру в купальнике.

"Какая же ты шикарная", "Львица вышла на охоту", "Настя как всегда на высоте", "Какие у тебя густые волосы", "На голове побывала собачка", "Какие у вас густые пышные волосы", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Напомним, Настя Каменских и Лилия Ребрик появились на публике в одинаковых костюмах.