В купальнике и с необычной прической: Настя Каменских отдохнула на яхте
На фото певица позирует в компании своей любимой собаки
Певица Настя Каменских на странице в Instagram поделилась фото из отпуска. После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых в Хорватию. Каменских показала, как проводит время.
Звезда вместе с любимым собакой по имени Мими (порода Бишон-Фризе) прокатилась на яхте.
Настя продемонстрировала пышную прическу и подтянутую фигуру в купальнике.
"Какая же ты шикарная", "Львица вышла на охоту", "Настя как всегда на высоте", "Какие у тебя густые волосы", "На голове побывала собачка", "Какие у вас густые пышные волосы", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, Настя Каменских и Лилия Ребрик появились на публике в одинаковых костюмах.
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