В купальнике и с необычной прической: Настя Каменских отдохнула на яхте

Сегодня, 10:01

На фото певица позирует в компании своей любимой собаки 

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских на странице в Instagram поделилась фото из отпуска. После съемок шоу "Х-фактор" Настя отправилась на заслуженный отдых в Хорватию. Каменских показала, как проводит время.

Звезда вместе с любимым собакой по имени Мими (порода Бишон-Фризе) прокатилась на яхте.

Настя продемонстрировала пышную прическу и  подтянутую фигуру в купальнике.

"Какая же ты шикарная", "Львица вышла на охоту", "Настя как всегда на высоте", "Какие у тебя густые волосы", "На голове побывала собачка", "Какие у вас густые пышные волосы", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   

Напомним, Настя Каменских и Лилия Ребрик появились на публике в одинаковых костюмах.
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Источник:

"Сегодня"

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