В "Маме для Снегурочки" играет звезда "Сватов", а режиссер – автор документалки о Лобановском

К Новому году компания Star Media готовит своим зрителям подарок — премьеру новой 4-серийной мелодрамы "Мама для Снегурочки" (покажет канал "Украина"). Съемки проекта стартовали в Киеве еще в марте и продлятся около месяца. Журналисты "Сегодня" побывали на одной из локаций, которую обустроили во дворе дома в одном из спальных районов столицы.

Сюжет закручен вокруг событий в жизни непутевого, но обаятельного героя, которого играет звезда "Сватов" Даниил Белых. Его герой Юрий перед самым Новым годом оказывается в сложной ситуации. С одной стороны — он пообещал подработать Дедом Морозом вместо своего друга, неожиданно подхватившего ветрянку (Кирилл Жандаров). С другой стороны — отношения с женой Мариной (Екатерина Гулякова) испортились до такой степени, что та собирается увезти в Италию их общую дочь! Как мы узнали, по сюжету часть событий будет происходить в Италии, но локацию загородного дома нашли поближе — в селе Погребы Киевской области.

"Мой герой такой же нефартовый, как Шурик из "Операции Ы…", но с внутренней трагедией, как Гамлет из пьесы Шекспира, — рассказал "Сегодня" Белых, который специально для новой роли сменил прическу, отрастив небольшой хвостик. — У моего героя большие разногласия с окружающей его реальностью. Рядом с ним нет людей, которые могли бы его поддержать и помочь в непростой ситуации. Никого, кроме одной девушки, которая в итоге становится хорошим примером для его дочери и него самого". Эту девушку играет украинская актриса Фатима Горбенко, известная по сериалам "Джамайка" и "Женский доктор".

Режиссером-постановщиком проекта стал Антон Азаров, чей документальный фильм "Лобановский навсегда" в прошлом году победил на международном фестивале в Милане. "Мы хотим сделать неглупое кино — о том, что не нужно бояться мечтать, причем, сколько бы тебе ни было лет, — говорит Азаров. — Самые большие сложности на съемках пока возникают с тем, что по сюжету у нас — разгар зимы, канун новогодних праздников, а на дворе уже вовсю будет весна! Но для нашей съемочной группы нет ничего невозможного, и со всеми поставленными задачами мы справляемся". Как мы узнали, для того чтобы в кадре зритель увидел настоящую зиму, специальные службы приезжают за три часа до съемок и украшают декорации искусственным снегом. Всего на это уходит полтонны пресованной бумаги.

По словам генпродюсера Star Media Влада Ряшина, "Мама для Снегурочки" — это история о том, как перед Новым годом у людей рушатся все мечты, но каким-то чудесным образом все становится еще лучше, чем герои могли даже предположить. "Наша история очень трогательная. И вполне могла произойти в жизни", — говорит Ряшин.