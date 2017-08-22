В мини и ботинках: Ольга Фреймут спустя два месяца после родов удивила внешним видом
Ведущая продемонстрировала стильный образ на съемочной площадке
Телеведущая Ольга Фреймут, которая 28 июня в третий раз стала мамой (ведущая родила дочь), уже приступила к работе и может похвастаться отличной формой.
На странице в Instagram Ольга продемонстрировала стильный образ. На съемочной площадке Фреймут показала стройные ножки в мини-платье.
Свой наряд ведущая дополнила черными ботинками, красной помадой и подвеской.
"На съемках", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Напомним, вскоре Фреймут предстанет в новом амплуа. Ольга стала директором "школы панянок" на проекте "Від пацанки до панянки".
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