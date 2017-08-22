В мини и ботинках: Ольга Фреймут спустя два месяца после родов удивила внешним видом

Телеведущая Ольга Фреймут, которая 28 июня в третий раз стала мамой (ведущая родила дочь), уже приступила к работе и может похвастаться отличной формой.

На странице в Instagram Ольга продемонстрировала стильный образ. На съемочной площадке Фреймут показала стройные ножки в мини-платье.

Свой наряд ведущая дополнила черными ботинками, красной помадой и подвеской.

"На съемках", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram

Напомним, вскоре Фреймут предстанет в новом амплуа. Ольга стала директором "школы панянок" на проекте "Від пацанки до панянки".