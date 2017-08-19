В Москве прощаются с актрисой Верой Глаголевой

Вчера, 14:27

Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни 


В Москве сегодня проходит прощание с Верой Глаголевой, проводить актрису в последний путь собрались десятки поклонников с букетами цветов, пишет РИА Новости.

У входа в Центральный дом кино образовалась очередь из знакомых и поклонников артистки с букетами цветов. Постепенно людей начали пускать в зал, чтобы проститься с любимой актрисой и режиссером.

Напомним, Глаголева скончалась на 62-м году жизни в Германии после продолжительной болезни.

Вера Глаголева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России, родилась в Москве 31 января 1956 года. Глаголева снялась в таких картинах, как "В четверг и больше никогда", "Не стреляйте в белых лебедей", "Сошедшие с небес", "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана".

Она также выступала в качестве сценариста и продюсера, как режиссер сняла шесть полнометражных фильмов. В 2011–2014 годах руководила одной из мастерских Театрального факультета Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО). 
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