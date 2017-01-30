В "ночнушке" и пальто: Анджелина Джоли была замечена на шопинге с детьми (фото)

На днях актриса попала в объективы папарацци

Актриса Анджелина Джоли, которая после расставания с Брэдом Питтом не посещает светские мероприятия, на днях попала в объективы папарацци.

Джоли отправилась на шопинг в Малибу. Вместе с ней были замечены сын Нокс и дочка Вивьен. Актриса продолжает выбирать одежду темных цветов.

Анджелина была одета в черные узкие брюки и удлиненную майку с кружевом, напоминающую ночную сорочку. Поверх "ночнушки" Джоли накинула серое пальто.

Фото: Instagram

Фото: Instagram