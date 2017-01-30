В "ночнушке" и пальто: Анджелина Джоли была замечена на шопинге с детьми (фото)
На днях актриса попала в объективы папарацци
Актриса Анджелина Джоли, которая после расставания с Брэдом Питтом не посещает светские мероприятия, на днях попала в объективы папарацци.
Джоли отправилась на шопинг в Малибу. Вместе с ней были замечены сын Нокс и дочка Вивьен. Актриса продолжает выбирать одежду темных цветов.
Анджелина была одета в черные узкие брюки и удлиненную майку с кружевом, напоминающую ночную сорочку. Поверх "ночнушки" Джоли накинула серое пальто.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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