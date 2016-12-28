В новом клипе Надя Дорофеева и Позитив сменят несколько модных образов (фото)

Группа "Время и Стекло" сняла новый клип "На Стиле". Съемки видео стартовали 27 декабря и продолжались до утра следующего дня.

Видеоработа "На Стиле" от MOZGI Production и режиссера Леонида Колосовского является воплощением узнаваемого индивидуального стиля "Время и Стекло".

"Мы снова удивляем зрителей, вовлекая их в игру цвета, музыки, моды и танца. Специально для этой съемки были разработаны шесть локаций-декораций, представляющих собой своеобразные атмосферы. Они динамично меняются, но в каждой из них происходят кульминационные действия, и общее движение постоянно нарастает" – рассказывает режиссер клипа Леонид Колосовский.

В новом клипе Надя Дорофеева и Позитив сменят несколько модных образов. "Клип "На Стиле" представляет собой наше совместное большое творчество. В процессе разработки образов мы с ребятами непрестанно обменивались своими идеями и находками. В итоге, у нас родилось четыре абсолютно разных образа. Мы долгое время игрались со строгими сюжетными историями и теперь даем себе большую свободы творчества. Ведь "Время и Стекло" воспринимается зрителями как позитивная и яркая группа со своим оригинальным стилем и ассоциируется с запоминающимися песнями и музыкой, под которую всегда хочется танцевать. "Время и Стекло" уже сами стали фишкой!" – комментирует продюсер клипа Ирина Горовая. "Действительно, "Время и Стекло" – это настоящие трендсеттеры, диктующие моду на музыку, танцевальные движения и одежду. "На Стиле" – очень актуальная фраза для нашего времени, и мы решили забронировать ее за собой в музыкальной истории" – делится продюсер Алексей Потапенко (Потап).

Надя Дорофеева: "Стиль для нас имеет огромное значение! Мы с Позитивом – настоящие фанаты интересной одежды, крутых мелодий и отрывных танцев. И мы вкладываем частичку своей души и индивидуального видения в каждый кадр "На Стиле".

Премьера нового видео группы "Время и Стекло" "На Стиле" состоится в начале 2017 года.