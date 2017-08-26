В Одессе отменили концерт российской группы "Несчастный случай"

Сегодня, 23:51

Кортнева внесли в базу сайта "Миротворец", артист заявляет, что законов не нарушал

Алексей Кортнев. Фото: instagram.com/nsmusicband
Алексей Кортнев. Фото: instagram.com/nsmusicband

В Одессе отменен концерт солиста российской группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева, который был запланирован на 27 августа. Об этом стало известно после заявлений активистов о якобы высказываниях Кортнева про "российский" Крым и внесения имени артиста в базу сайта "Миротворец".

При этом причина отмены концерта, по информации самого Кортнева – в его неудовлетворительном состоянии здоровья. Соответствующее видео выложено в Facebook, – пишет "Крым.Реалии".

Кортнев в обращении к организатору концерта предлагает перенести мероприятие на середину сентября.

Ранее в сети появилось видео, где Кортнев заявляет, что законов "я никогда не нарушал ни российских, ни украинских".

В середине августа активисты пригрозили акциями протеста, в случае, если концерт Кортнева все же пройдет в одесском клубе "Пляжник".

Напомним, ряд артистов, которые выступили на аннексированной территории Крыма или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Ранее сообщалось, что в базу "Миротворца" попал "двойник" Путина.
Крым, концерт, несчастный случай, Кортнев, миротворец

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