В организме покойной звезды "Звездных войн" нашли кокаин, героин и экстази

Судмедэксперты обнаружили в организме американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", следы кокаина, героина и экстази, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

BREAKING: Carrie Fisher had cocaine, heroin and ecstasy in her system when she became ill on a flight last year, autopsy shows.