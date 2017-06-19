В организме покойной звезды "Звездных войн" нашли кокаин, героин и экстази

Кэрри Фишер скончалась в конце декабря прошлого года на 61-м году жизни

Судмедэксперты обнаружили в организме американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи в киноэпопее "Звездные войны", следы кокаина, героина и экстази, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

BREAKING: Carrie Fisher had cocaine, heroin and ecstasy in her system when she became ill on a flight last year, autopsy shows. — The Associated Press (@AP) 19 июня 2017 г.



В докладе говорится, что Фишер принимала кокаин за три дня до полета на самолете 23 декабря, во время которого она заболела и позднее скончалась. Также в организме актрисы обнаружены следы героина и МДМА (известного как экстази), но эксперты не смогли установить время приема этих наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Фишер стала временная остановка дыхания во сне и другие факторы.

Кэрри Фишер скончалась 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Ее доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.