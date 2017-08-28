В откровенном наряде с Потапом: Настя Каменских поделилась пикантным фото

Сегодня, 09:01

На фото в Instagram Настя запечатлена в гостиничном номере

Настя Каменских. Фото: Instagram
Настя Каменских. Фото: Instagram

Певица Настя Каменских продемонстрировала откровенный образ. Для концерта в Харькове Настя выбрала эпатажный и смелый образ.

На снимке в Instagram артистка запечатлена в компании Потапа в отеле.

Каменских позирует в необычных брюках и черном бюстгальтере-топе, украшенном золотыми цепочками.

"Сдурели с этой модой, лифчик и мешок на ногах", "Слишком откровенный наряд", "Настя как всегда сногсшибательная", "Насте равных нет на нашей эстраде", "Один из самых крутых луков", "Горячая штучка", "Ого какие прикиды", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram

Напомним, Каменских стала героиней летнего номера журнала Pink. Настя позировала в купальнике в оранжерее на фоне экзотических растений.
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"Сегодня"

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