В откровенном наряде с Потапом: Настя Каменских поделилась пикантным фото
На фото в Instagram Настя запечатлена в гостиничном номере
Певица Настя Каменских продемонстрировала откровенный образ. Для концерта в Харькове Настя выбрала эпатажный и смелый образ.
На снимке в Instagram артистка запечатлена в компании Потапа в отеле.
Каменских позирует в необычных брюках и черном бюстгальтере-топе, украшенном золотыми цепочками.
"Сдурели с этой модой, лифчик и мешок на ногах", "Слишком откровенный наряд", "Настя как всегда сногсшибательная", "Насте равных нет на нашей эстраде", "Один из самых крутых луков", "Горячая штучка", "Ого какие прикиды", – комментируют пользователи.
Фото: Instagram
Напомним, Каменских стала героиней летнего номера журнала Pink. Настя позировала в купальнике в оранжерее на фоне экзотических растений.
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