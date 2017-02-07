В прозрачном топе на песке: модель Бьянка Балти сверкнула грудью (фото)
Итальянская модель впервые снялась для журнала Sports Illustrated
Итальянская модель Бьянка Балти порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото.
Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира впервые снялась для журнала Sports Illustrated, продемонстрировав все достоинства своей фигуры.
32-летняя Бьянка позировала на пляже в прозрачном топе.
Во время фотосессии Балти без стеснения похвасталась оголенной грудью.
Фото: Instagram
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