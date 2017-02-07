В прозрачном топе на песке: модель Бьянка Балти сверкнула грудью (фото)

Итальянская модель Бьянка Балти порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира впервые снялась для журнала Sports Illustrated, продемонстрировав все достоинства своей фигуры.

32-летняя Бьянка позировала на пляже в прозрачном топе.

Во время фотосессии Балти без стеснения похвасталась оголенной грудью.

Фото: Instagram