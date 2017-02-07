В прозрачном топе на песке: модель Бьянка Балти сверкнула грудью (фото)

Сегодня, 15:30

Итальянская модель впервые снялась для журнала Sports Illustrated

Бьянка Балти. Фото: Instagram
Бьянка Балти. Фото: Instagram

Итальянская модель Бьянка Балти порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото.

Одна из самых высокооплачиваемых моделей мира впервые снялась для журнала Sports Illustrated, продемонстрировав все достоинства своей фигуры.

32-летняя Бьянка позировала на пляже в прозрачном топе.

Во время фотосессии Балти без стеснения похвасталась оголенной грудью.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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