В соцсети просочилось архивное видео выступления Джорджа Майкла (видео)
На видео певец исполняет хит группы Queen Somebody To Love
Пользователи Twitter нашли архивное видео с выступления с певцами Дэвидом Боуи и Джорджем Майклом, которые ушли из жизни в 2016 году, сообщает Mashable.
По данным издания запись была сделана в далеком 1992 году на репетиции концерта в память о певце Фредди Меркьюри.
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На видео Джордж Майкл исполняет хит группы Queen "Somebody To Love", а на заднем плане можно увидеть других известных артистов, среди которых есть и Боуи.
Как отмечает издание, скорее всего это видео является бонусным материалом к DVD с концертом.
Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.
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