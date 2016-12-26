В соцсети просочилось архивное видео выступления Джорджа Майкла (видео)

Пользователи Twitter нашли архивное видео с выступления с певцами Дэвидом Боуи и Джорджем Майклом, которые ушли из жизни в 2016 году, сообщает Mashable.

По данным издания запись была сделана в далеком 1992 году на репетиции концерта в память о певце Фредди Меркьюри.

На видео Джордж Майкл исполняет хит группы Queen "Somebody To Love", а на заднем плане можно увидеть других известных артистов, среди которых есть и Боуи.

Как отмечает издание, скорее всего это видео является бонусным материалом к DVD с концертом.

Ранее сообщалось, что скончался певец Джордж Майкл. Позже СМИ назвали вероятную причину смерти Джорджа Майкла.