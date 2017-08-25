В США скончался известный актер-комик

В США умер известный американский комедийный актер Джей Томас. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Variety.

Актеру было 69 лет. "Джей Томас был одним из самых забавных и добрых людей, которого я знал и имел честь называть как клиентом, так и другом на протяжении более чем 25 лет", — сказал собеседник издания, отметив также, что очень многие будут переживать эту потерю в лице Томаса.

По данным газеты The New York Daily News, актер умер после долгой "борьбы с раком". Как уточнил изданию друг и агент Томаса Дон Бухвальд, во время смерти артиста окружали его родные и близкие. "Джей был единственным в своем роде, всегда знал, что сказать, и был наполнен таким количеством радости и удивительно сумасшедшими мыслями", — также сказал он. Остальных подробностей и причин произошедшего собеседники изданий не уточнили.

Зрителям Джей Томас наиболее известен ролью Джерри Голда в комедии "Мерфи Браун", вышедшей в 1989-1998 годах. За нее он, в частности, получил две премии "Эмми". Кроме того, популярность артисту также принесла работа над фильмом "Чирс" в 1987-1989 годах. В нем он сыграл мужа Реи Перлман Эдди Лебека.

Помимо этого актер сыграл эпизодические роли в таких известных сериалах, как "Рэй Донован", "Жеребец", "Кости", "Юристы Бостона" и других.

Напомним, ранее умер известный голливудский актер-комик Джерри Льюис.



