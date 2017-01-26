В США умерла известная актриса

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Мэри Тайлер Мур - неоднократная обладательница премий Эмми и Золотой глобус

Мэри Тайлер Мур в молодости
Мэри Тайлер Мур в молодости

В среду, 25 января, в США скончалась актриса Мэри Тайлер Мур, которая прославилась своими ролями в американских ситкомах.

Представитель актрисы сообщил, что рядом с актрисой находились ее муж и друзья, передает НВ со ссылкой на Reuters.

Мэри Тайлер Мур – американская актриса, комедиантка, певица и продюсер, неоднократная обладательница премий Эмми и Золотой глобус.

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Первую широкую известность Мур принесла роль Лауры Петри в ситкоме Шоу Дика Ван Дайка, за которую актриса получила две премии Эмми в категории Лучшая актриса в комедийном сериале и Золотой глобус За лучшую женскую роль в телевизионном сериале – комедия или мюзикл.

Позже она достигла еще большей известности благодаря собственной комедии Шоу Мэри Тайлер Мур.

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Фото: GossipMagazines.net
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