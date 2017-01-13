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В "Звездные войны" хотят добавить цифровую версию принцессы Леи http://www.segodnya.ua/img/article/7880/68_main.1484318133.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/68_tn.1484318133.jpg Звезды Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы

В "Звездные войны" хотят добавить цифровую версию принцессы Леи

Сегодня, 16:39

Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы

Кэрри Фишер было 60 лет. Фото: AFP
Кэрри Фишер было 60 лет. Фото: AFP

Компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы Кэрри Фишер, которая умерла от остановки сердца, о получении прав на использование ее образа в новых "Звездных войнах" в роли принцессы Леи, сообщает A.V. Club.

По данным издания, ранее в Disney уже прибегали к "воскрешению" актеров. В спин-оффе "Изгой-один: Звездные войны. Истории" появился персонаж Уиллхафф Таркин — чиновник галактической Империи из фильма 1977 года ("Эпизод IV. Новая надежда"). Сыгравший его британский актер Питер Кушинг умер в 1994-м. Создатели спин-оффа использовали компьютерную графику, чтобы воссоздать образ скончавшегося артиста.

Раньше отмечалось, что Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы — съемки нового эпизода завершились в июле 2016 года, за пять месяцев до смерти актрисы. 

Ранее сообщалось, что Фишер умерла 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Позже у Рейнольдс случился сердечный приступ и ее экстренно госпитализировали, после чего она умерла.
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Источник:

Lenta.ru

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