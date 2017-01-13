В "Звездные войны" хотят добавить цифровую версию принцессы Леи

Компания Disney ведет переговоры с представителями актрисы Кэрри Фишер, которая умерла от остановки сердца, о получении прав на использование ее образа в новых "Звездных войнах" в роли принцессы Леи, сообщает A.V. Club.

По данным издания, ранее в Disney уже прибегали к "воскрешению" актеров. В спин-оффе "Изгой-один: Звездные войны. Истории" появился персонаж Уиллхафф Таркин — чиновник галактической Империи из фильма 1977 года ("Эпизод IV. Новая надежда"). Сыгравший его британский актер Питер Кушинг умер в 1994-м. Создатели спин-оффа использовали компьютерную графику, чтобы воссоздать образ скончавшегося артиста.

Раньше отмечалось, что Кэрри Фишер в роли принцессы Леи появится в восьмом фильме франшизы — съемки нового эпизода завершились в июле 2016 года, за пять месяцев до смерти актрисы.

Ранее сообщалось, что Фишер умерла 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете. Позже у Рейнольдс случился сердечный приступ и ее экстренно госпитализировали, после чего она умерла.