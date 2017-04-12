Валерий Меладзе отказывается признавать брак дочери

Сегодня, 14:30

Встречаться с избранником дочери артист может только в присутствии переводчика

Валерий Меладзе c дочками. Фото: Instagram
Валерий Меладзе c дочками. Фото: Instagram

Инга Меладзе и Нури Вергезе обменялись клятвами верности в январе 2017 года, но устраивать пышное торжество по случаю бракосочетания отказались. Как рассказывала в интервью мама девушки Ирина, праздник прошел в узком семейном кругу, поэтому пара планирует устроить вторую свадьбу в октябре 2017 года – пишет woman.ru.

Эту идею больше всех поддерживает отец Инги Валерий Меладзе. Артист стал гостем шоу "Поехали" на радиостанции "Авторадио", где заявил, что не собирается признавать свадьбу старшей дочери, пока "не погуляет" на ней. "Я эту свадьбу не признаю! Пока мы не напьемся!", — пошутил певец. Валерий не стал скрывать, что плохо знаком с зятем, но уверен, что Нури — "хороший, надежный парень". Стать ближе Вергезе и Меладзе мешает языковой барьер. Встречаться с избранником дочери артист может только в присутствии переводчика, потому что знает английский язык далеко не так хорошо, как Нури. Также певец заявил, что празднование свадьбы состоится в одной из европейских стран, правда, пока неизвестно, в какой именно. 
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