Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Ванесса Паради снимается в фильме "Иней" о войне в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7900/4_main.1484866470.png http://www.segodnya.ua/img/article/7900/4_tn.1484866470.png Звезды Актрисе досталась роль военного журналиста

Ванесса Паради снимается в фильме "Иней" о войне в Украине

Сегодня, 06:26

Актрисе досталась роль военного журналиста

Ванесса Паради. Фото: variety.com
Ванесса Паради. Фото: variety.com

Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме "Иней" Шарунаса Бартаса, которую создают в копродукции с Украиной. Такую информацию распространило издание Variety 12 января 2017. Также сообщается, что международной дистрибуцией фильма будет заниматься французская компания Luxbox, – передает ukrkino.com.ua.

"Иней" является совместным производством Франции, Литвы, Украины и Польши. В работе над лентой участвуют компании KinoElektron (Франция), Studija Kinema (Литва), "Инсайт Медиа" и "Татофильм" (Украина) и Donten & Lacroix (Польша). Украинскими продюсерами ленты являются Владимир Филиппов и Елена Ершова.

По сюжету молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть – и понять – настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради). Реальность оказывается гораздо более жестокой, нежели романтические представления молодого литовца, бросая его в водоворот войны.

"Трио будет вынуждено преодолеть свои психологические границы и построить крепкие отношения. Они не согласны ни с чем, кроме своего желания быть там, где они есть, каждый по своим причинам", – цитирует синопсис Variety. В то же время Рокас в этих событиях найдет свою любовь.

Рокаса играет молодой театральный актер Mantas Janciauskas. Также в фильме с Ванессой Паради снимается польский актер Анджей Хира, известный по главной роли в "Катыни" Анджея Вайды. Автор сценария и режиссер ленты – Шарунас Бартас.

Съемки "Инея" начались в декабре 2016-го. Около двух недель съемки продолжались на границе с оккупированным Крымом.

Французский продюсер ленты Janja Kralj с кинокомпании KinoElektron отметила, что "Иней" – это "амбициозное заснеженное роуд-муви, что движется сквозь Литву, Польшу и Украину к зоне боевых действий" и назвала фильм "уникальным путешествием в украинское настоящее".

В конце декабря 2016 го издание Libération назвало "Иней" одной из двадцати лент, ради которых в 2017 году следует продолжать ходить в кино – рядом с новыми фильмами Мартина Скорсезе, Филиппа Гарреля, Лава Диаза и других мастеров мирового кинематографа.

Отметим, что Шарунас Бартас высоко оценен французскими синефила. В прошлом году ретроспективы его фильмов были проведены в Центре Помпиду по случаю выхода монографии, которая была посвящена творчеству художника.

19 октября 2016 Госкино заключило контракт о предоставлении государственной поддержки фильма "Иней" размером 11 млн 480 тыс. грн. Соглашение было подписано с продюсерским центром "Инсайт Медиа". Ранее проект получил поддержку Министерства культуры Литвы и Литовского фильмового центра на сумму 644 тыс. евро. Общая стоимость фильма – 39 млн 900 тыс. грн.
кино, режиссер, съемки, фильм, скорсезе, паради, ванесса паради

Вы сейчас просматриваете новость "Ванесса Паради снимается в фильме "Иней" о войне в Украине". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Кадр из трейлера к фильму "Сторожевая застава"

Появился трейлер первого украинского супергеройского кино

10 Января, 15:29

"Сторожевая застава" выиграла конкурс Госкино Украины и осенью 2017 года выйдет на широких экранах

Звезды

Марион Котийяр и Брэд Питт. Фото: AFP

Марион Котийяр рассказала о съемках постельных сцен с Брэдом Питтом

5 Января, 18:00

Актриса признается, что не верит тому, что пишут о Брэде Питте в последнее время

Звезды

Паради приехала в Киев. Фото: AFP

Стало известно, зачем Ванесса Паради приезжала в Киев

15 Декабря 2016, 18:39

Фильм создается в копродукции Украины, Литвы и Франции и является победителем конкурсного отбора Госкино

Звезды

Французскую актрису Ванессу Паради видели в центре Киева

15 Декабря 2016, 06:46

Экс-жена Джонни Деппа участвовала в съемках на Бессарабской площади

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.