Ванесса Паради снимается в фильме "Иней" о войне в Украине

Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме "Иней" Шарунаса Бартаса, которую создают в копродукции с Украиной. Такую информацию распространило издание Variety 12 января 2017. Также сообщается, что международной дистрибуцией фильма будет заниматься французская компания Luxbox, – передает ukrkino.com.ua.

"Иней" является совместным производством Франции, Литвы, Украины и Польши. В работе над лентой участвуют компании KinoElektron (Франция), Studija Kinema (Литва), "Инсайт Медиа" и "Татофильм" (Украина) и Donten & Lacroix (Польша). Украинскими продюсерами ленты являются Владимир Филиппов и Елена Ершова.

По сюжету молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть – и понять – настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради). Реальность оказывается гораздо более жестокой, нежели романтические представления молодого литовца, бросая его в водоворот войны.

"Трио будет вынуждено преодолеть свои психологические границы и построить крепкие отношения. Они не согласны ни с чем, кроме своего желания быть там, где они есть, каждый по своим причинам", – цитирует синопсис Variety. В то же время Рокас в этих событиях найдет свою любовь.

Рокаса играет молодой театральный актер Mantas Janciauskas. Также в фильме с Ванессой Паради снимается польский актер Анджей Хира, известный по главной роли в "Катыни" Анджея Вайды. Автор сценария и режиссер ленты – Шарунас Бартас.

Съемки "Инея" начались в декабре 2016-го. Около двух недель съемки продолжались на границе с оккупированным Крымом.

Французский продюсер ленты Janja Kralj с кинокомпании KinoElektron отметила, что "Иней" – это "амбициозное заснеженное роуд-муви, что движется сквозь Литву, Польшу и Украину к зоне боевых действий" и назвала фильм "уникальным путешествием в украинское настоящее".

В конце декабря 2016 го издание Libération назвало "Иней" одной из двадцати лент, ради которых в 2017 году следует продолжать ходить в кино – рядом с новыми фильмами Мартина Скорсезе, Филиппа Гарреля, Лава Диаза и других мастеров мирового кинематографа.

Отметим, что Шарунас Бартас высоко оценен французскими синефила. В прошлом году ретроспективы его фильмов были проведены в Центре Помпиду по случаю выхода монографии, которая была посвящена творчеству художника.

19 октября 2016 Госкино заключило контракт о предоставлении государственной поддержки фильма "Иней" размером 11 млн 480 тыс. грн. Соглашение было подписано с продюсерским центром "Инсайт Медиа". Ранее проект получил поддержку Министерства культуры Литвы и Литовского фильмового центра на сумму 644 тыс. евро. Общая стоимость фильма – 39 млн 900 тыс. грн.