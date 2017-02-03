Ведущая Яна Чурикова попала в неловкую ситуацию из-за прозрачного платья (фото)

38-летняя Чурикова призналась, что не совсем довольна своим нарядом

Ведущая Яна Чурикова на странице в Instagram похвасталась эффектным образом. Телеведущая выбрала для концерта Льва Лещенко смелый наряд.

Поздравить певца с днем рождения Яна пришла в платье со шлейфом. В подписи к снимку Чурикова призналась, что не совсем довольна своим нарядом.

"Твое лицо, когда ты балансируешь между Волочковой и Ким Кардашьян в платье, которое на телике оказалось ээээ...чуть более прозрачным, чем ты рассчитывала. И только удачные ракурсы и рука мастера сохранят хоть немного интриги", – подписала кадр 38-летняя звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram