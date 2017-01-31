Ведущий Александр Скичко встретился с акулами под водой (фото)

По словам ведущего, именно в ОАЭ он впервые попробовал окунуться с аквалангом, да еще и в компании с хищными рыбами

30 января, программа "Зірковий шлях" с ведущими Аленой Винницкой и Александром Скичко вернулась из зимних каникул в эфир канала "Украина". Пятый сезон программы начался с новости об экстремальном отдыхе ведущего Александра Скичко.

Зимние праздники быстро закончились, но звезды продолжают вспоминать теплые деньки своего отпуска, который они провели в разных уголках планеты. В частности, ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко рассказал, как во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах испытал адреналин во время погружения с аквалангом.

Александр решил провести свой отпуск возле моря и вдоволь насладиться всевозможными развлечениями. По словам ведущего, именно в ОАЭ он впервые попробовал окунуться с аквалангом, да еще и в компании с хищными рыбами.

"Я посетил, наверное, всевозможные аттракционы в Дубае, побывал в парке, который создан из цветов. А еще я плавал с акулами. Я прошел курсы дайвинга, во время которого я окунался на глубину 10 метров в специальном аквариуме с акулами, прежде чем сделать то же самое в море. Вообще все, что находится в Дубае, — это просто какая-то фантастика! Я в восторге!", — поделился впечатлениями ведущий канала "Украина" Александр Скичко.

Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Еще больше пикантных подробностей из жизни звезд, узнаете в новых выпусках пятого сезона программы "Зірковий шлях" с ведущими Аленой Винницкой и Александром Скичко. По словам создателей программы, в новом сезоне зрителей ждут еще больше закулисных деталей гастрольной жизни артистов, интересные репортажи, а также много новостей из жизни украинских звезд.

Смотрите программу "Зірковий шлях" на канале "Украина" с понедельника по пятницу в 9:15!