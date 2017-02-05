Вера Брежнева отметила день рождения в платье со смелым декольте за 60 тысяч гривен (фото)

Сегодня, 09:31

Для праздничной вечеринки Брежнева выбрала яркий наряд из новой коллекции Dolce&Gabbana

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным образом. На днях артистка отпраздновала день рождения. Вере исполнилось 35 лет.

Для праздничной вечеринки Брежнева выбрала яркий наряд из новой коллекции Dolce&Gabbana. 

Исполнительница подчеркнула сексуальную фигуру обтягивающим разноцветным платьем с оригинальным узором Mambo и смелым декольте, стоимостью 2295 долларов (около 62 тысяч гривен).

Свой образ Вера дополнила прической с цветами, крупными серьгами и ботильонами с открытым носком.

"Вера ягодка опять! 35 в таком виде, состоянии и настроении была в свой праздник со своими близкими любимыми людьми!! А уже сегодня прочла все поздравления. Спасибо вам за каждое слово, которое вы мне искренне написали, сказали, мысленно пожелали! Пусть все это съедется, а вам вернется многократно! Я счастлива тому, что вы все у меня есть. Полна любви", – подписала один из кадров звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Источник:

"Сегодня"

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