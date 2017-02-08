Вера Брежнева похвасталась подарками, которые получила в свой день рождения

Украина

Сегодня, 16:00

По словам Веры, этот праздничный день она отметила весело и очень душевно

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

В программе "Зірковий шлях", которая выходит в эфир по будням в 09:15 на канале "Украина", с ведущими Аленой Винницкой и Александром Скичко, украинская певица Вера Брежнева рассказала, какими подарками порадовали ее в день рождения родные и друзья.

3 февраля популярная исполнительница Вера Брежнева отметила 35-летие. На днях звезда дала эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях", в котором рассказала подробности празднования своего дня рождения.

По словам Веры, этот праздничный день она отметила весело и очень душевно. Рядом с ней были только самые близкие люди. Артистка отметила, что отличительной чертой празднования ее 35-летия стали необычные подарки. Брежнева призналась журналистам канала "Украина", что получила очень много неожиданных презентов творческого характера.

"В этом году мой день рождения был очень творческим! Моя очень хорошая подруга — дизайнер Катя Сильченко подарила мне огромную коробку вещей из ее новой коллекции. Дети преподнесли мне подарки, сделанные ими собственноручно. Это очень приятно и дорого для меня, как для мамы. Я была тронута", — подытожила Вера Брежнева.

Смотрите программу "Зірковий шлях" на канале "Украина" с понедельника по пятницу в 9:15!
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Источник:

телеканал "Украина"

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