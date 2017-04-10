Вера Брежнева потрясла платьем с глубоким декольте от Валентина Юдашкина

Вчера, 10:01

Свой сексуальный и дерзкий образ Вера дополнила объемной прической

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева приняла участие в пикантной фотосессии, во время которой засветила обнаженную грудь. Вера позировала в откровенном сверкающем наряде. 

На странице в Facebook артистка поделилась соблазнительными снимками со съемочной площадки.

Брежнева блеснула бюстом в платье с пайетками и глубоким декольте из новой коллекции Валентина Юдашкина.

Свой сексуальный и дерзкий образ Вера дополнила объемной прической. 

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook 
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Источник:

"Сегодня"

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