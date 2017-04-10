Вера Брежнева потрясла платьем с глубоким декольте от Валентина Юдашкина
Свой сексуальный и дерзкий образ Вера дополнила объемной прической
Певица Вера Брежнева приняла участие в пикантной фотосессии, во время которой засветила обнаженную грудь. Вера позировала в откровенном сверкающем наряде.
На странице в Facebook артистка поделилась соблазнительными снимками со съемочной площадки.
Брежнева блеснула бюстом в платье с пайетками и глубоким декольте из новой коллекции Валентина Юдашкина.
Свой сексуальный и дерзкий образ Вера дополнила объемной прической.
Фото: Facebook
Фото: Facebook
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