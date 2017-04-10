Вера Брежнева потрясла платьем с глубоким декольте от Валентина Юдашкина

Певица Вера Брежнева приняла участие в пикантной фотосессии, во время которой засветила обнаженную грудь. Вера позировала в откровенном сверкающем наряде.

На странице в Facebook артистка поделилась соблазнительными снимками со съемочной площадки.

Брежнева блеснула бюстом в платье с пайетками и глубоким декольте из новой коллекции Валентина Юдашкина.

Свой сексуальный и дерзкий образ Вера дополнила объемной прической.

Фото: Facebook

Фото: Facebook