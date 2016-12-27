Вера Брежнева раскрыла секреты стройной фигуры

Певица Вера Брежнева на странице Instagram раскрыла секреты своей стройной фигуры. Брежнева уверена, что стройность – это не худоба, а красота тела.

Певица призналась, что ее идеальный вес составляет 53 килограмма при росте 170 сантиметров.

"Стройность – это легкость и комфорт. Стройность это не худоба, это красота. А каждый красив для себя в разном весе и пропорциях. Поэтому я расскажу, что для меня моя стройность. Мне нравится быть такой. Легкой, гибкой, стройной. Я нравлюсь себе в зеркале. Мне нравится слышать комплименты в адрес своего тела и удивленно-восхищенные взгляды! Да! Мне почти 35, но мне все это нравится, стройная – не есть худая. Стройное тело – здоровое красивое тело. Как я его таким делаю?! ПИТАНИЕ, СПОРТ, МАССАЖ. Три кита. Я могу быть в любой весовой категории, какой захочу! (Хотя мне идеально подходит 53 кг при росте 170 см) но эти три кита всегда помогают мне оставаться стройной. Сохранять мои пропорции, нравиться себе. Да, после 30 метаболизм замедляется, и работать над собой становится немного сложнее (за редкими исключениями) и больше. Поэтому – питание строже, спорт – только то, что дает мне гибкость, здоровье, рельеф. Массаж – помощь коже", – рассказала звезда.