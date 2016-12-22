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Вера Брежнева стала жертвой мошенников http://www.segodnya.ua/img/article/7820/28_main.1482407966.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/28_tn.1482407966.jpg Звезды Певица подтвердила, что не является лицом никакой косметической компании

Вера Брежнева стала жертвой мошенников

Сегодня, 15:30

Певица подтвердила, что не является лицом никакой косметической компании

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева поделилась поклонниками на странице в Instagram неприятной новостью. По словам Веры, кто-то незаконно использовал ее фотографию для рекламы косметики. Певица подтвердила, что не является лицом никакой косметической компании.

"Дорогие мои друзья, подписчики. В последнее время мою фотографию используют для рекламы косметики! От моего имени! Пожалуйста, будьте внимательны! Я не являюсь лицом никакого косметического бренда на данный момент! Прошу верить только тому, что написано в моем аккаунте! Потому что пошли жалобы, что люди доверились, купили косметику по хорошей цене, а оказалось – что это китайская подделка! Будьте бдительны, будьте внимательны и будьте красивы. О своих рекламных контрактах на 2017-й год обязательно сообщу на своей странице", – рассказала звезда.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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