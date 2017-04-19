Вера Брежнева в мокрой рубашке изумила пикантным фото на пляже

Сегодня, 09:01

В Дубае певица приняла участие в чувственной фотосессии

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

Во время отдыха в ОАЭ Вера приняла участие в чувственной фотосессии. Брежнева позировала на пляже в мокрой рубашке и раздельном купальнике.

Артистка восхитила длинными стройными ножками и подтянутой фигурой.

Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Аж дух захватывает", "Русалка", "Восхитительная", "Богиня", "Космическое фото", "Ну слишком идеальная", "Крутая фотография, шикарно", "Красота и грация", – комментирую пользователи.

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Фото: www.instagram.com/tinasokolovskaya

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Фото: www.instagram.com/ververa
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"Сегодня"

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