Вера Брежнева в мокрой рубашке изумила пикантным фото на пляже
В Дубае певица приняла участие в чувственной фотосессии
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.
Во время отдыха в ОАЭ Вера приняла участие в чувственной фотосессии. Брежнева позировала на пляже в мокрой рубашке и раздельном купальнике.
Артистка восхитила длинными стройными ножками и подтянутой фигурой.
Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Аж дух захватывает", "Русалка", "Восхитительная", "Богиня", "Космическое фото", "Ну слишком идеальная", "Крутая фотография, шикарно", "Красота и грация", – комментирую пользователи.
Фото: www.instagram.com/tinasokolovskaya
Фото: www.instagram.com/ververa
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