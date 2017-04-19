Вера Брежнева в мокрой рубашке изумила пикантным фото на пляже

В Дубае певица приняла участие в чувственной фотосессии

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

Во время отдыха в ОАЭ Вера приняла участие в чувственной фотосессии. Брежнева позировала на пляже в мокрой рубашке и раздельном купальнике.

Артистка восхитила длинными стройными ножками и подтянутой фигурой.

Подписчики засыпали звезду комплиментами: "Аж дух захватывает", "Русалка", "Восхитительная", "Богиня", "Космическое фото", "Ну слишком идеальная", "Крутая фотография, шикарно", "Красота и грация", – комментирую пользователи.

Фото: www.instagram.com/tinasokolovskaya

Фото: www.instagram.com/ververa