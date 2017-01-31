Вера Брежнева в откровенной "ночнушке" озадачила поклонников округлившимся животиком (фото)

Сегодня, 09:31

Певица с дочкой стали лицами рекламной кампании украинского бренда одежды 

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимком из рекламной кампании марки для украинского бренда Tattoo Sweaters, лицом которой стала не только сама певица, но и ее старшая дочь – 15-летняя Соня Киперман.

На фото Вера позирует в шелковом платье, напоминающем ночную сорочку, а Соня – в брючном костюме. "Моя крошка и я", – подписала кадр звезда.

Внешний вид Брежневой озадачил подписчиков. Некоторые рассмотрели у певицы "беременный" животик, а другие считают, что артистка просто хорошо поела.

"Тот случай, когда мама выглядит лучше дочери", "Беременна?", "У Веры тут живот, как беременная!", "Дочка переросла вас, отличный кадр!", "Мама, кстати, моложе дочки выглядит", "Вера выглядит моложе дочери!", "Как беременная или плотно покушала", "Вера ты случайно не в интересном положении", "Дочка выглядит старше мамы", "У Веры тут живот, как беременная", – прокомментировали пользователи.

1_1860

Фото: Instagram 
живот, брежнева, певица, беременна, беременная, вера, Вера Брежнева

Вы сейчас просматриваете новость "Вера Брежнева в откровенной "ночнушке" озадачила поклонников округлившимся животиком (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вера Брежнева в прозрачной юбке засветила нижнее белье

30 Января, 10:01

В Нью-Йорке исполнительница приняла участие в стильной фотосессии

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

"Грудь уже не та": Веру Брежневу раскритиковали за выбор купальника

26 Января, 09:01

Исполнительница опубликовала снимок в "золотом" бикини и такого же цвета очках

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Без косметики и с обнаженным бюстом: Вера Брежнева поделилась пикантным селфи с отпуска

25 Января, 15:30

Вера опубликовала снимок, на котором предстала в ванной комнате

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Нужно поправиться: Вера Брежнева в откровенном купальнике смутила поклонников

24 Января, 09:01

На пляже Вера не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры 

Звезды

Дочери Веры Брежневой вышли в свет без мамы

19 Января, 15:30

15-летняя Соня Киперман приняла участие в записи украинского дубляжа французской анимации

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Слишком глубокий разрез: Веру Брежневу пристыдили за смелый наряд

12 Января, 09:31

Свой образ певица дополнила голливудскими локонами и бежевыми босоножками

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Брежнева, Мейхер и Джанабаева воссоединились на сцене

10 Января, 14:30

"Волнительно возвращаться в прошлое", - прокомментировала Брежнева

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Юбку забыла: Веру Брежневу раскритиковали за чересчур откровенный наряд

6 Января, 10:01

Для новогоднего шоу Вера выбрала ультракороткое блестящее платье

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования