Вера Брежнева в откровенной "ночнушке" озадачила поклонников округлившимся животиком (фото)

Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимком из рекламной кампании марки для украинского бренда Tattoo Sweaters, лицом которой стала не только сама певица, но и ее старшая дочь – 15-летняя Соня Киперман.

На фото Вера позирует в шелковом платье, напоминающем ночную сорочку, а Соня – в брючном костюме. "Моя крошка и я", – подписала кадр звезда.

Внешний вид Брежневой озадачил подписчиков. Некоторые рассмотрели у певицы "беременный" животик, а другие считают, что артистка просто хорошо поела.

"Тот случай, когда мама выглядит лучше дочери", "Беременна?", "У Веры тут живот, как беременная!", "Дочка переросла вас, отличный кадр!", "Мама, кстати, моложе дочки выглядит", "Вера выглядит моложе дочери!", "Как беременная или плотно покушала", "Вера ты случайно не в интересном положении", "Дочка выглядит старше мамы", "У Веры тут живот, как беременная", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram