Вера Брежнева в платье-тренч восхитила изысканным образом
Свой модный наряд певица дополнила лодочками с "хищным" принтом
Певица Вера Брежнева на странице в Instagram продемонстрировала стильный образ. Артистка похвасталась модной обновкой. Для фотосессии артистка выбрала оригинальный наряд.
Вера предстала в платье-тренч, стоимостью 6900 рублей (около трех тысяч гривен).
Свой изысканный образ Вера, которая недавно сделала короткую стрижку, дополнила солнцезащитными очками и лодочками с "хищным" принтом.
"После насыщенного дня съемок с крутeйшей командой", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
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