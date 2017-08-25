Вера Брежнева в платье-тренч восхитила изысканным образом

Певица Вера Брежнева на странице в Instagram продемонстрировала стильный образ. Артистка похвасталась модной обновкой. Для фотосессии артистка выбрала оригинальный наряд.

Вера предстала в платье-тренч, стоимостью 6900 рублей (около трех тысяч гривен).

Свой изысканный образ Вера, которая недавно сделала короткую стрижку, дополнила солнцезащитными очками и лодочками с "хищным" принтом.

"После насыщенного дня съемок с крутeйшей командой", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram