Вера Брежнева в платье-тренч восхитила изысканным образом

Сегодня, 14:00

Свой модный наряд певица дополнила лодочками с "хищным" принтом

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева на странице в Instagram продемонстрировала стильный образ. Артистка похвасталась модной обновкой. Для фотосессии артистка выбрала оригинальный наряд.

Вера предстала в платье-тренч, стоимостью 6900 рублей (около трех тысяч гривен).

Свой изысканный образ Вера, которая недавно сделала короткую стрижку, дополнила солнцезащитными очками и лодочками с "хищным" принтом.

"После насыщенного дня съемок с крутeйшей командой", – подписала кадр звезда.

1_2956

Фото: Instagram
фото, брежнева, певица, Вера Брежнева, наряд, образ

Вы сейчас просматриваете новость "Вера Брежнева в платье-тренч восхитила изысканным образом". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вера Брежнева и ее дочери покрасовались в одинаковых платьях

18 Августа, 11:00

Снимок был сделан во время летних каникул Брежневой в Италии

Звезды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

В юбке за 600 долларов и майке: Вера Брежнева изумила ярким образом на отдыхе

16 Августа, 09:01

Артистка опубликовала снимок, на котором запечатлена во время отпуска в Италии

Звезды

Кадр из клипа

Вера Брежнева и Dan Balan сняли романтический клип на острове

14 Августа, 11:30

Романтичная история снята в черных и белых тонах на пляже

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Битва блондинок: Вера Брежнева в наряде со смелым декольте затмила Светлану Лободу

3 Августа, 09:01

Лобода и Брежнева встретились на музыкальном фестивале 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования