Вера Брежнева в прозрачной юбке засветила нижнее белье (фото)

Сегодня, 10:01

В Нью-Йорке исполнительница приняла участие в стильной фотосессии

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото. Вера опубликовала снимок, который был сделан во время ее поездки в США.

В Нью-Йорке исполнительница приняла участие в стильной фотосессии. Брежнева позировала на улице в смелом наряде.

Для съемки артистка выбрала кожаную куртку-косуху от Yves Saint Laurent, прозрачную юбку и телесное боди от украинского бренда Tattoosweaters.

"Шикарная", "Очень стильно, обложка журнала", "Чертовски крутая фотография!", "Вера образец для подражания", "Сногсшибательная", "У тебя дочери зачем фоткаться такой голой и муж", "Годы берут свое", "Как всегда потрясающая", "Можно без одежды уже выкладывать", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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"Сегодня"

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