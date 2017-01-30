Вера Брежнева в прозрачной юбке засветила нижнее белье (фото)

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram эффектным фото. Вера опубликовала снимок, который был сделан во время ее поездки в США.

В Нью-Йорке исполнительница приняла участие в стильной фотосессии. Брежнева позировала на улице в смелом наряде.

Для съемки артистка выбрала кожаную куртку-косуху от Yves Saint Laurent, прозрачную юбку и телесное боди от украинского бренда Tattoosweaters.

"Шикарная", "Очень стильно, обложка журнала", "Чертовски крутая фотография!", "Вера образец для подражания", "Сногсшибательная", "У тебя дочери зачем фоткаться такой голой и муж", "Годы берут свое", "Как всегда потрясающая", "Можно без одежды уже выкладывать", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram