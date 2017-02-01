"ВИА Гра" Эрика Герцег забыла надеть бюстгальтер (фото)

Сегодня, 09:01

Певица опубликовала пикантный снимок, на котором предстала с обнаженной грудью

Эрика Герцег. Фото: Instagram
Эрика Герцег. Фото: Instagram

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег порадовала поклонников на странице в Instagram откровенным фото. Певица опубликовала пикантный снимок, на котором предстала с обнаженной грудью.

Удобно расположившись на кровати, Эрика позирует в домашней одежде. Герцег продемонстрировала худощавую фигуру.

Артистка проводит свободное время в черном белье и серой майке, слегка приоткрывающей формы.

"Все хорошо, только грудь, зачем вываливать", "Великолепная", "Эричка, ты супер", "Грудь делала?", "Очень красивая", "Твоему парню повезло", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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