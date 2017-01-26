"ВИА Гра" Миша Романова в чересчур коротких шортах засветила обнаженные ягодицы (фото)

Вчера, 15:30

26-летняя артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Миша Романова. Фото: Instagram
Миша Романова. Фото: Instagram

Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным селфи с тренажерного зала.

26-летняя артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

Миша показала подтянутое тело в коротких джинсовых шортах и белом топе. Певица засветила упругие ягодицы,  а также похвасталась плоским животиком.

"Не спится мне", – подписала пикантный кадр звезда.  

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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