"ВИА Гра" Миша Романова в чересчур коротких шортах засветила обнаженные ягодицы (фото)
26-летняя артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры
Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным селфи с тренажерного зала.
26-летняя артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры.
Миша показала подтянутое тело в коротких джинсовых шортах и белом топе. Певица засветила упругие ягодицы, а также похвасталась плоским животиком.
"Не спится мне", – подписала пикантный кадр звезда.
Фото: Instagram
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