"ВИА Гра" Миша Романова в чересчур коротких шортах засветила обнаженные ягодицы (фото)

26-летняя артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры

Солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова поделилась с поклонниками на странице в Instagram сексуальным селфи с тренажерного зала.

26-летняя артистка продемонстрировала все достоинства своей фигуры.

Миша показала подтянутое тело в коротких джинсовых шортах и белом топе. Певица засветила упругие ягодицы, а также похвасталась плоским животиком.

"Не спится мне", – подписала пикантный кадр звезда.

Фото: Instagram