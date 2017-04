Бренд нижнего белья Victoria's Secret жестко раскритиковали за список самых сексуальных звезд, среди которых оказалось слишком много молодых, белых и худых знаменитостей, передает Daily Mail.

Цель ежегодного ретийнга "Что есть сексуально" – представить наиболее "неистовых" и "вдохновляющих" людей Голливуда. Из 18 женщин, которые попали в новый список, белыми являются 13, и абсолютно все считаются худыми.

Так, самой сексуальной актрисой признана Мэнди Мур, а в категории "Всегда сексуальна" представлена звезда "Отряда самоубийц" Марго Робби. За самое сексуальное чувство юмора отмечена актриса Билли Лурд.

Кроме них в рейтинг также попали певицы Тейлор Свифт и Леди Гага. В списке также есть актрисы Приянка Чопра, Джейми Чанг и Оливия Манн, модель Крисси Тейген, телеведущий Джеймс Корден.

Victoria's Secret's under fire for its very white 'What is Sexy' list https://t.co/ZdlrLjXFH3 pic.twitter.com/N2eYNEKmLF