Вика из "НЕАНГЕЛОВ" в смелом купальнике устроила фотосессию в Таиланде (фото)

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.

После новогодних концертов исполнительница восстанавливает силы в теплых краях. Виктория отправилась на отдых в Таиланде.

Певица продемонстрировала подтянутую фигуру на острове Пхукет. На пляже артистка утроила фотосессию в розовом бикини и призналась, что снова влюблена.

"За спиной свою мелодию играют волны, светит солнце и я без грима, без мыслей и почти без одежды свободна, влюблена и счастлива как никогда", – подписала кадр звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram