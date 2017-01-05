Вика из "НЕАНГЕЛОВ" в смелом купальнике устроила фотосессию в Таиланде (фото)
После новогодних концертов исполнительница восстанавливает силы в теплых краях
Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория порадовала поклонников на странице в Instagram яркими фото.
После новогодних концертов исполнительница восстанавливает силы в теплых краях. Виктория отправилась на отдых в Таиланде.
Певица продемонстрировала подтянутую фигуру на острове Пхукет. На пляже артистка утроила фотосессию в розовом бикини и призналась, что снова влюблена.
"За спиной свою мелодию играют волны, светит солнце и я без грима, без мыслей и почти без одежды свободна, влюблена и счастлива как никогда", – подписала кадр звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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