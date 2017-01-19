Виктория Бекхэм подает в суд на бывших коллег по группе "Spice Girls"

Виктория Бекхэм отказалась участвовать в долгожданном воссоединении Spice Girls, однако в стороне тоже не осталась – экс-певица собирается подать в суд на бывших коллег по группе, рассчитывая запретить им исполнять самые известные хиты Spice Girls.

Мелани Браун, Джерри Холлиуэлл и Эмма Бантон должны были воссоединиться в составе Spice Girls в этом году, чтобы отметить 20-летие группы, а Виктория Бекхэм и Мелани Чизхольм отказались в этом участвовать. Трое оставшихся экс-участниц Spice Girls сменили название на GEM и рассчитывали дать несколько концертов, исполняя хиты группы, но Виктория собирается запретить им исполнять все те песни, в создании которых она принимала участие.

Для начала Виктория с помощью своих адвокатов направила экс-коллегам официальные уведомления. Если же те не прислушаются к ее доводам, Бекхэм намерена пойти до конца – и даже подать на бывших участниц Spice Girls в суд.