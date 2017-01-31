Виктория Бекхэм поделилась трогательным семейным портретом (фото)
Дэвид и Виктория Бекхэм, родители четверых детей – 17-летнего Бруклина, 14-летнего Ромео, 11-летнего Круза и 5-летней Харпер
42-летняя Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками на странице в Instagram редким кадром.
Дизайнер опубликовала трогательное фото, на котором ее муж пытается обнять всех детей разом, а старший сын держит на руках собаку.
41-летнего Дэвида практически не разглядеть за Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер. "Мне кажется, они любят его. Дэвид, мы любим тебя!",— подписала снимок Виктория.
Фото: Instagram
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